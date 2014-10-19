Поиск подземных коммуникаций, утечек воды и тепла

Специалисты компании «ОИР «Поиск» помогут Вам решить ряд проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

выполнить поиск подземных коммуникаций или георадарное обследование участка;
провести комплексное техническое диагностирование трубопроводов;
найти скрытую утечку воды в подземных коммуникациях и в помещениях;
обследовать тепловизором квартиру, дом, здание или сооружение;
выполнить ремонт трубопровода.

Наши клиенты

Поиск подземных коммуникаций на Челябинском Тракторном заводе
Континенталь
Обнаружение утечки на заводе Эфес
Эрманн
Карачаровский Механический Завод
Стадион Локомотив
МАИ
Обнаружение подземных коммуникаций на предприятии Марс
Макдональдс
Мелькомбинат
Росбанк
РЖД
ТулаТочМаш
ВнешЭкономБанк
Северсталь

Высокая квалификация и 14-и летний опыт наших специалистов, а также наиболее эффективные образцы диагностического оборудования позволяют добиваться высокой результативности проводимых работ.

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Поиск подземных коммуникаций

С помощью услуги поиска подземных коммуникаций можно с высокой точностью, в черте существующей или планируемой застройки, определить фактическую трассировку кабелей и труб, проложенных в земле, на глубине до 5 метров.

При проведении земляных работ такое обследование имеет как экономический смысл, так и снижает риски возникновения аварий и травм, поскольку фактические маршруты прокладки коммуникаций могут не соответствовать проектной и исполнительной документации.

Для поиска коммуникаций под землей может применяться как трассоискатель, так и георадарное исследование грунтов.

Поиск утечек и комплексная диагностика трубопроводов

Экономическая целесообразность инструментального обнаружения места утечки воды в трубопроводах очевидна: во-первых, сокращается время поиска течи и ее ликвидации; во-вторых, снижается стоимость земляных и восстановительных работ, поскольку мы локализуем дефекты с высокой точностью (до 10 см).

Комплексное обследование технического состояния подземных трубопроводов от компании «ОИР «ПОИСК» предполагает применение до 7 методов неразрушающего контроля. В результате мы получаем информацию для оценки текущего уровня износа коммуникаций и прогнозирования их остаточного рабочего ресурса, это требуется как для планово-предупредительных и капитальных ремонтов, так и для экспертизы промышленной безопасности.

Обследования тепловизором

После проведения тепловизионного исследования домов, квартир и других объектов на первом этапе Вы получаете информацию для адресного устранения причин утечек тепла, а в долгосрочной перспективе — значительную экономию расходов на отопление за счет повышения энергоэффективности объекта.

Удостоверения и свидетельства

Удостоверения свидетельства и сертификаты

Специалисты компании «ОИР «ПОИСК» регулярно проходят различные аттестации и обучения. Оборудование имеет сертификаты, средства измерения проходят ежегодную поверку.

Мы готовы выполнить работу в удобное для Вас время – в том числе вечером и в выходные дни, по доступным ценам, оперативно и качественно. Основные регионы работы — Москва, Московская область и соседние субъекты. При значительном объёме работ по диагностике трубопроводов или обнаружению подземных коммуникаций мы выезжаем в любые регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Если у Вас возникли вопросы, проконсультируйтесь с нашим специалистом по телефону: +7 (495) 128-30-38.

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г. Москва,7-я ул. Текстильщиков, д. 14
+7 (495) 128-30-38ОИР ПОИСК

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