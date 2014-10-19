Поиск подземных коммуникаций, утечек воды и тепла

Специалисты компании «ОИР «Поиск» помогут Вам решить ряд проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

выполнить поиск подземных коммуникаций или георадарное обследование участка;

провести комплексное техническое диагностирование трубопроводов;

найти скрытую утечку воды в подземных коммуникациях и в помещениях;

обследовать тепловизором квартиру, дом, здание или сооружение;

выполнить ремонт трубопровода.

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Высокая квалификация и 14-и летний опыт наших специалистов, а также наиболее эффективные образцы диагностического оборудования позволяют добиваться высокой результативности проводимых работ.

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Поиск подземных коммуникаций

С помощью услуги поиска подземных коммуникаций можно с высокой точностью, в черте существующей или планируемой застройки, определить фактическую трассировку кабелей и труб, проложенных в земле, на глубине до 5 метров.

При проведении земляных работ такое обследование имеет как экономический смысл, так и снижает риски возникновения аварий и травм, поскольку фактические маршруты прокладки коммуникаций могут не соответствовать проектной и исполнительной документации.

Для поиска коммуникаций под землей может применяться как трассоискатель, так и георадарное исследование грунтов.

Поиск утечек и комплексная диагностика трубопроводов

Экономическая целесообразность инструментального обнаружения места утечки воды в трубопроводах очевидна: во-первых, сокращается время поиска течи и ее ликвидации; во-вторых, снижается стоимость земляных и восстановительных работ, поскольку мы локализуем дефекты с высокой точностью (до 10 см).

Комплексное обследование технического состояния подземных трубопроводов от компании «ОИР «ПОИСК» предполагает применение до 7 методов неразрушающего контроля. В результате мы получаем информацию для оценки текущего уровня износа коммуникаций и прогнозирования их остаточного рабочего ресурса, это требуется как для планово-предупредительных и капитальных ремонтов, так и для экспертизы промышленной безопасности.

Обследования тепловизором

После проведения тепловизионного исследования домов, квартир и других объектов на первом этапе Вы получаете информацию для адресного устранения причин утечек тепла, а в долгосрочной перспективе — значительную экономию расходов на отопление за счет повышения энергоэффективности объекта.

Удостоверения и свидетельства

Специалисты компании «ОИР «ПОИСК» регулярно проходят различные аттестации и обучения. Оборудование имеет сертификаты, средства измерения проходят ежегодную поверку.

Мы готовы выполнить работу в удобное для Вас время – в том числе вечером и в выходные дни, по доступным ценам, оперативно и качественно. Основные регионы работы — Москва, Московская область и соседние субъекты. При значительном объёме работ по диагностике трубопроводов или обнаружению подземных коммуникаций мы выезжаем в любые регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Если у Вас возникли вопросы, проконсультируйтесь с нашим специалистом по телефону: +7 (495) 128-30-38.